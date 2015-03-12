Новогодние мультфильмы киностудии "Союзмультфильм" стали доступны для детей с нарушениями слуха

Ранее для детей уже были адаптированы 44 эпизода мультсериала "Простоквашино".

Новогодние мультфильмы "Умка на елке", "Чебурашка. Секрет праздника", "Вовка и зима в Тридевятом царстве", а также 13 серий анимационного ситкома "Простоквашино" станут доступны для глухих и слабослышащих детей. Адаптация на жестовый язык произведена в рамках совместного проекта телеканала "Мультиландия", киностудии "Союзмультфильм" и компании МТС под названием "Страна доступных мультфильмов". Ранее для детей уже были адаптированы 44 эпизода мультсериала "Простоквашино". Об этом сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

Слово "вместе" – основа миссии "Союзмультфильма": это значит, что мы хотим объединять перед экраном абсолютно всех, вне зависимости от возраста и возможностей. Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм"

Посмотреть адаптированные мультфильмы можно будет на платформе VK Видео , а также в подборке видеохостинга Rutube телеканала "Мультиландия". На протяжении всего декабря в плейлисте "Страна доступных мультфильмов" будут появляться новые серии.