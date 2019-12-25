"Союзмультфильм" объявил народный кастинг на озвучивание персонажа "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Первый цикл эпизодов легендарной комедии будет называться "Ну, погоди! Каникулы" и рассказывать о приключениях героев на отдыхе. Тандем Волка и Зайца озвучат популярные ведущие и шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталёв. Об этом сообщила пресс-служба "Союзмультфильм".
Новым героем станет Котенок, который обладает уникальным свойством оказываться "не в том месте и не в то время".
В кастинге на озвучивание нового героя может принять участие любой желающий в возрасте от 6 лет: для этого нужно записать одну или несколько фраз Котёнка на видео и сделать пост в Instagram или ВКонтакте с хэштегом #ХочувНуПогоди (если претенденту меньше 13 лет, то пост с его видеопрезентацией размещают родители). Работы будут принимать до 16 декабря итоги будут подведены 31 декабря.
Фразы, которые нужно произнести на конкурсном видео:
Ну как-так-то!
Где же все?
Волк! (на все лады)
Крутаая!/крутоой!
Круть!
Коробку...принёс...тебе...я (немного запыхался, в стиле Йоды)
Пока что создан только набросок нового героя, окончательный вариант внешнего облика будет создан с учётом харизмы и таланта его "голоса".
Ранее "Союзмультфильм" завершил образ Зайца из новых серий "Ну, погоди!".
Фото: Союзмультфильм
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