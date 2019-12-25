"Союзмультфильм" объявил народный кастинг на озвучивание персонажа "Ну, погоди!"

Волка и Зайца озвучивают ведущие и шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталёв.

"Союзмультфильм" запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Первый цикл эпизодов легендарной комедии будет называться "Ну, погоди! Каникулы" и рассказывать о приключениях героев на отдыхе. Тандем Волка и Зайца озвучат популярные ведущие и шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталёв. Об этом сообщила пресс-служба "Союзмультфильм".

Новым героем станет Котенок, который обладает уникальным свойством оказываться "не в том месте и не в то время".

В кастинге на озвучивание нового героя может принять участие любой желающий в возрасте от 6 лет: для этого нужно записать одну или несколько фраз Котёнка на видео и сделать пост в Instagram или ВКонтакте с хэштегом #ХочувНуПогоди (если претенденту меньше 13 лет, то пост с его видеопрезентацией размещают родители). Работы будут принимать до 16 декабря итоги будут подведены 31 декабря.

Фразы, которые нужно произнести на конкурсном видео:

Ну как-так-то!

Где же все?

Волк! (на все лады)

Крутаая!/крутоой!

Круть!

Коробку...принёс...тебе...я (немного запыхался, в стиле Йоды)

Пока что создан только набросок нового героя, окончательный вариант внешнего облика будет создан с учётом харизмы и таланта его "голоса".

Ранее "Союзмультфильм" завершил образ Зайца из новых серий "Ну, погоди!".

Фото: Союзмультфильм