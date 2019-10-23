Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Украинка выбрала запрещенный оттенок, который должен использовать только император Японии.

В соцсетях раскритиковали наряд жены президента Украины во время приема у японского императора. Пользователи в интернете заявили, что своим внешним видом супруга Зеленского оскорбила правителя страны. Проблема оказалась в цвете выбранного платья и перчаток. Зеленская появилась в костюме лимонного оттенка.

В Японии давно сложилась палитра оттенков, которые имеют особые смысловые значения. С VIII века они считаются запрещенными для всех. Среди таких - сумаховый цвет. Единственный, кто в Японии имеет право надевать такой оттенок - сам император. До сих пор в стране церемониальная одежда во время интронации красится только в сумаховый цвет. Однако юридического статуса запрет не имеет.

Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит комментирует актриса Светлана Иванова

Зеленскую обвинили в неуважении к монарху. Украинцы предположили, что дизайнер первой леди страны является "диверсантом", так как он допустил серьезный дипломатический прокол. Зеленских обвинили в нарушении протокола.

Фото: Instagram/olenazelenska_official

Видео: YouTube/Факти ICTV, Instagram/olenazelenska_official