В Ленобласти прошло заседание "Союза женщин России"

К мероприятию присоединилась вице-губернатор по внутренней политике региона Анна Данилюк.

В Ленобласти состоялось региональное заседание "Союза женщин Росси" с участием областного вице-губернатора по внутренней политике Анны Данилюк. По словам руководителя, женское движение позитивно влияет на социально-экономическую обстановку.

Также Данилюк подчеркнула, что в рамках области численность движения заметно растёт. Женщины получают поддержку в самореализации и параллельно помогают развиваться своим детям. Также прекрасный пол помогает сохранять единение россиян и исполнение социальных гарантий перед семьями.

Государство заинтересовано в повышении рождаемости и сохранении института традиционной семьи, традиционных нравственных ценностей, гармоничном и правильном развитии детей и поэтому создает все необходимые возможности для этого. На выполнение этих задач направлена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023 – 2030 годы, утвержденная Правительством Российской Федерации. Анна Данилюк, вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что до конца года в Ленобласти проложат 2 тыс. км новых газопроводов.

Фото: 47channel