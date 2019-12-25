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Женский "Зенит" проиграл "Саратову" со счетом 0:1
Сегодня, 20:49
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Женский "Зенит" проиграл "Саратову" со счетом 0:1

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Игра проходила в Ростове-на-Дону.

В Ростове-на-Дону 6 ноября прошел матч 25-го тура футбольной Суперлиги среди женских команд. Футбольная команда "Зенит" уступила "Саратову" со счетом 0:1. 

Как сообщили в пресс-службе "Зенита", игра завершилась минимальной победой футболисток "Ростова". Первая контратака ростовской команды привела к голу  голу со стандарта — на 24-й минуте отличилась Надежда Колтакова. Команда сине-бело-голубых создала несколько опасных моментов, но им не хватало точности.

Следующий матч женской команды "Зенита" пройдет 13 ноября в Петербурге против "Чертаново".

Ранее мы сообщали, что Женский "Зенит" проиграл столичному "Локомотиву".

Фото: ФК "Зенит"

Теги: женская команда, зенит, матч
Категории: Спорт, Лента новостей, Новости СПб,

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