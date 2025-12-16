Женский "Зенит" разгромил "Рязань-ВДВ" и вышел в лидеры Суперлиги

В матче 11-го тура чемпионата России петербурженки одержали победу со счётом 3:0. Дубль оформила Нина Матейич, ещё один гол забила Екатерина Пантюхина. "Зенит" набрал 28 очков и возглавил турнирную таблицу.

В Петербурге 20 июня на стадионе "Смена СДЮШОР — Академия Зенита" состоялся матч 11-го тура женской Суперлиги. Футболистки петербургского "Зенита" одержали разгромную победу над "Рязанью-ВДВ" со счётом 3:0.

В составе сине-бело-голубых отличились полузащитница Екатерина Пантюхина, открывшая счёт на 33-й минуте, и сербская нападающая Нина Матейич, которая оформила дубль. Главным арбитром встречи была Александра Пономарева.

После этой победы "Зенит" набрал 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Суперлиги. Для "Рязани-ВДВ" это поражение стало шестым в сезоне — с шестью очками команда занимает 11-е место.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: ФК "Зенит"