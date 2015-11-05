Женский "Зенит" остался без главного тренера после ухода Ольги Порядиной

Ольга Порядина покинула пост главного тренера женского футбольного Зенита.

Футбольный клуб "Зенит" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером женской команды Ольгой Порядиной. Сообщение опубликовано в телеграм-канале пресс-службы клуба.

Исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах будет Андрей Богданавичус. Порядина возглавляла женский "Зенит" с января 2020 года, когда команда только была создана. Под её руководством сине-бело-голубые трижды становились чемпионами России и дважды выигрывали Суперкубок страны.

В 2024 году женский "Зенит" стал самым посещаемым клубом Суперлиги. Финал Кубка России на "Газпром Арене" установил рекорд для отечественного женского футбола — игру посмотрели 18 702 зрителя.

Клуб поблагодарил Порядину за вклад в развитие женской команды и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Фото: fc-zenit.ru