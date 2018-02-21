Женская команда кёрлингистов из Петербурга победила в Кубке России

В финале спортсменки обыграли команду Краснодарского края со счетом 7:2.

Женская команда кёрлингистов из Петербурга стала победителем Кубка России. Турнир завершился 9 октября в Дмитрове, сообщили в пресс-службе комитета по физкультуре и спорту.

В составе чемпионского коллектива, который привезёт домой трофей, выступали скип Алина Ковалева, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина и Вера Тюлякова. Все спортсменки представляют Училище олимпийского резерва №2 Комитета по физической культуре и спорту, их команду тренирует Анастасия Брызгалова, участвовавшая в зимних Олимпийских играх 2018 года.

На групповом этапе кёрлингистки показали стопроцентный результат со своими семью победами. В полуфинале петербурженки сразились со спортсменками из Московской области и обыграли их со счетом 11:4, а в финале сыграли с командой Краснодарского края. Игра завершилась со счетом 7:2.

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