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Международные соревнования по керлингу на колясках состоятся в Петербурге

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Среди спортсменов будут призеры Паралимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, многократные чемпионы РФ.

В Петербурге во второй раз пройдут Международные соревнования по керлингу на колясках среди смешанных пар. До этого состязания проводили в 2024 году, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. 

В турнире поучаствуют 10 команд – сборные страны, команды из Северной столицы, Самарской области, Челябинской области, Белоруссии и Армении. Среди спортсменов будут призеры Паралимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, многократные чемпионы РФ. 

Развитие в городе адаптивного спорта по разным дисциплинам – один из наших приоритетов. У нас уже успешно функционирует крупнейший в стране Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Там созданы все условия для реабилитации и занятий атлетов с ограниченными возможностями здоровья, открыты группы для ветеранов СВО. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что на Елагином острове пройдет праздник модельно-технического спорта. 

Видео: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: керлинг, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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