Международные соревнования по керлингу на колясках состоятся в Петербурге

Среди спортсменов будут призеры Паралимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, многократные чемпионы РФ.

В Петербурге во второй раз пройдут Международные соревнования по керлингу на колясках среди смешанных пар. До этого состязания проводили в 2024 году, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В турнире поучаствуют 10 команд – сборные страны, команды из Северной столицы, Самарской области, Челябинской области, Белоруссии и Армении. Среди спортсменов будут призеры Паралимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, многократные чемпионы РФ.

Развитие в городе адаптивного спорта по разным дисциплинам – один из наших приоритетов. У нас уже успешно функционирует крупнейший в стране Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Там созданы все условия для реабилитации и занятий атлетов с ограниченными возможностями здоровья, открыты группы для ветеранов СВО. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на Елагином острове пройдет праздник модельно-технического спорта.

Видео: Telegram / Пиотровский Online