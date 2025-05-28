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На Елагином острове пройдет праздник модельно-технического спорта

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Ожидаются гонки на земле, воде и в небе.

Праздник модельно-технического спорта "Елагин слет" состоится в Петербурге 1 июня на Елагином острове. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Мероприятие объединит программирование, инженерию, моделирование, диджитал-технологии и мастерство пилотов различных радиоуправляемых моделей. Ожидаются гонки на земле, воде и в небе. Посетители познакомятся с новыми видами спорта, оценят мастерство профессионалов и поучаствуют в мастер-классах. 

Приходите всей семьей! Будет весело и интересно.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что праздник "Сиреневый променад" пройдет в Павловске в начале лета. Мероприятие будет посвящено истории восстановления города после тяжелых последствий оккупации. 

Видео: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: елагин остров, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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