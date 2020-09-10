В Петербурге открылась первая в стране ледовая арена для занятия керлингом

Центр готов принимать чемпионаты любого уровня.

В Петербурге открыли первую в стране специализированную ледовую арену для керлинга, расположенную на Иринеевском проспекте, 40 в Красногвардейском районе. Двухэтажное здание площадью 6,5 тыс. кв. м построено в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".На современном ледовом покрытии шесть дорожек, на трибуне 250 мест. Арена готова принимать турниры любого уровня, утверждает президент Федерации керлинга в России Дмитрий Свищев.

Сегодня мы с вами присутствуем на замечательном празднике, когда в Петербург пришел настоящий центр керлинга и он реально дом керлинга для многих из вас будет. Дмитрий Свищев, президент Федерации керлинга в России

На арене предусмотрены инклюзивные условия для занятия споротом людей с ограниченными возможностями.

Керлинг зародился в Петербурге 30 лет назад как диковинный вид спорта. Сейчас в городе тренируется 15 команд, . В сборной страны более половины спортсменов – петербуржцы.

Уже в следующем году всемирная Федерация керлинга проведет конгресс в залах новой петербургской арены.