Женская команда "Зенит" уверенно обыграла "Чертаново"

Девушки одержали победу со счетом 2:0. Женская команда "Зенит" впервые вышла в финал Кубка России.

В субботу, 14 августа, женская команда "Зенит" обыграла московское "Чертаново" со счетом 2:0 в полуфинале Кубка России среди женских команд. Встреча прошла на стадионе "Смена" в Петербурге.

На 3-й минуте сине-бело-голубая Лина Якупова обеспечила команде первый гол. Удвоила преимущество на 8-й минуте Ана Диаш. Во второй половине матча вратарь сине-бело-голубых Юлия Гриченко надежно сыграла в воротах, когда футболистки "Чертаново" создавали несколько опасных моментов.

Так, женская команда "Зенит" впервые вышла в финал Кубка России. Следующая игра пройдет 2 октября. Соперником станет женская команда "Локомотив".

Ранее мы писали, что Малком взял интервью у нового игрока "Зенита" Клаудиньо.

Фото: ФК "Зенит"