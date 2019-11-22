Женская команда "Зенит" уверенно обыграла "Чертаново"

В субботу, 14 августа, женская команда "Зенит" обыграла московское "Чертаново" со счетом 2:0 в полуфинале Кубка России среди женских команд. Встреча прошла на стадионе "Смена" в Петербурге.
На 3-й минуте сине-бело-голубая Лина Якупова обеспечила команде первый гол. Удвоила преимущество на 8-й минуте Ана Диаш. Во второй половине матча вратарь сине-бело-голубых Юлия Гриченко надежно сыграла в воротах, когда футболистки "Чертаново" создавали несколько опасных моментов.
Так, женская команда "Зенит" впервые вышла в финал Кубка России. Следующая игра пройдет 2 октября. Соперником станет женская команда "Локомотив".
Ранее мы писали, что Малком взял интервью у нового игрока "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
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