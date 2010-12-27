После ДТП в Колпинском Районе женщину пришлось "вырезать" из машины

В ДТП столкнулись три автомобиля.

Утром в субботу, 26 октября, произошла авария на улице Труда в Колпинском районе Петербурга. Столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Перед железнодорожным переездом столкнулись автомобили марки "Рено", "Лада Гранта" и Форд. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили водители "Рено" и пассажирка, находившаяся в автомобиле "Лада".

На место аварии прибыл МЧС. Как сообщают очевидцы происшествия в группе "Вконтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", спасатели буквально "вырезали" потерпевшую из поврежденной машины.

По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: vk.com / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" "ВКонтакте".