Пешехода сбил грузовик на набережной Обводного канала

Пострадавшего забрала реанимация, которая проезжала мимо.

Вечером 25 октября на набережной Обводного канала пешеход попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел у дома №89. По словам свидетелей, пешеход неожиданно вышел с тротуара на проезжую часть. Судя по фотографиям, петербуржец пострадал от грузового автомобиля. На кадрах видно, что у транспортного средства треснуло лобовое стекло.

После происшествия по набережной проезжала реанимация, пострадавшего госпитализировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что несовершеннолетняя прогуливалась по трамвайным путям на Кронверкском проспекте и ее сбил трамвай.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"