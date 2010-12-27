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Полиция нашла в Краснодаре петербурженку, убившую муже и вынесшую труп на мусорку
Сегодня, 15:00
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lesjasap
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Полиция нашла в Краснодаре петербурженку, убившую муже и вынесшую труп на мусорку

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Женщине не удалось скрыться от представителей закона даже в Краснодарском крае.

Полиция Краснодара задержала преступницу из Петербурга, которая убила собственного мужа, а после завернула тело в ковер и выбросила в ближайший контейнер с мусором. После этого женщина скрылась из города. 

Правоохранительные органы задержали 33-летнюю подозреваемую в жестоком убийстве супруга. Изначально оперативники завели уголовное дело по факту пропажи местного жителя. Потом следствие установило, что петербуржец исчез не случайно, а в деле явно замешана супруга. Оперативникам удалось установить местонахождение преступницы. Она уехала в теплые края -  в Краснодарский край.

Напомним, что обвинение фигурантке дела предъявлено за убийство 26 ноября 2017 года. Предполагаемая злоумышленница повздорила с мужем и будучи в агрессивном состоянии напала на оппонента, причинив ему несколько телесных повреждений. В результате пострадавший скончался на месте. Хитрая жена не растерялась и решила избавиться от трупа. Ей удалось завернуть тело в ковер, а после самостоятельно донести его до контейнера с отходами.

Расследование обстоятельств дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения для петербурженки.

Напомним, что на Калининской овощебазе рабочий попал под погрузчик.

Теги: ковер , краснодар , муж , преступление , супруги , убийство
Категории: Новости СПб

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