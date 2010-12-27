На Калининской овощебазе рабочий попал под погрузчик

Кавказец решил "подсобить" друзьям на овощебазе, но в результате оказался госпитализирован.

В Калининском районе мигрант из Азербайджана по случайности попал под погрузчик. Инцидент произошел на территории овощебазы по проспекту Непокоренных. Администрация коммерческой фирмы, ответственной за аренду пространства, отметила, что иностранец не являлся рабочим. Он якобы пришел помощь друзьям, но не удержался на высоте второго этажа и упал вниз прямо под погрузчик.

В результате инцидента пострадавшего экстренно госпитализировали в третью городскую больницу. Медики выяснили, что травмы 32-летний иностранец получил около 15 часов дня 15 апреля около ангара Калининской овощебазы. Состояние пациента врачи оценивают как тяжелое. У мужчины выявлены повреждения груди, живота, легких и перелом трех ребер. Кроме этого, из-за травм у кавказца разорвалась селезенка и открылось внутрибрюшное кровотечение.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

