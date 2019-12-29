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В Ленобласти Интерпол задержал молдованку за торговлю людьми
Сегодня, 13:25
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nastya960

В Ленобласти Интерпол задержал молдованку за торговлю людьми

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В международном розыске женщина находилась 10 лет.

Молдованку, подозреваемую в торговле людьми, задержали в Тосно. Её десять лет искал Интерпол. Иностранка два года квартировала у сожителя в Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 26 февраля тосненские полицейские и оперативники Интерпола задержали в квартире на проспекте Ленина 36-летнюю гражданку Молдовы. На родине она является подозреваемой в торговле людьми.

В России женщина живет уже 12 лет, в Тосно – 2 года. Иностранку задержали и заключили под стражу.

Ранее в Петербурге задержали предполагаемого вербовщика террористов.

Фото: pixabay 

Теги: интерпол, торговля людьми
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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