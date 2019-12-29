Брат и сестра задержанного объявлены в международный розыск — с 2014 года.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что в Петербурге задержали предполагаемого вербовщика террористов. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу.

Следствие утверждает, что подозреваемый одобрял и поощрял деятельность запрещённой на территории России террористической организации. Отмечается, что с 2018 года по январь 2019 года мужчина убеждал двух людей участвовать в её деятельности. Кроме того, подозреваемый перечислил в террористической группировке 6 тысяч рублей.

Известно, что задержанный является уроженцем Республики Киргизия. Выяснилось, что его брат и сестра находятся в международном розыске с 2014 года. Следствие полагает, что они проживают в Сирии, где они помогают террористической организации.

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Фото:piter.TV