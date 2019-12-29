Адвокат доцента подтвердил эту информацию Piter.TV.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что историку Соколову предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. Адвокат доцента подтвердил эту информацию Piter.TV.

Следствие предполагает, что Соколов сам изготовил оружие, которым убил аспирантку Анастасию Ещенко. Защита утверждает, что факта изготовления не было.

"Данное обвинение предъявлено ранее, неделю назад. Это обычный процессуальный ход событий. Историк Соколов сам добровольно выдал следствию нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны к нему. Хотя вполне логично, с точки зрения холодного расчёта, было его сокрыть. И перепредъявление обвинения является результатом проведённых следственных действий и экспертиз", — заявил Александр Почуев.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 8 ноября историк попытался задушить свою возлюбленную Анастасию Ещенко, затем несколько раз выстрелил в неё из обреза и расчленил. Фрагменты тела он скидывал в Мойку.

Ранее мы сообщали о том, что найденные в реке Петербурга останки принадлежат убитой историком Соколовым.

Фото:Piter.TV