Женщину с неадекватным поведением увезли в психбольницу из гимназии Петроградки

Росгвардейцы задержали 33-летнюю петербурженку, пытавшуюся прорваться в гимназию на Чкаловском проспекте.

На Петроградской стороне сотрудники вневедомственной охраны пресекли попытку проникновения посторонней в здание гимназии. Инцидент зафиксирован днём 12 февраля на Чкаловском проспекте.

В пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что сигнал поступил около одиннадцати часов утра. Бдительный охранник учебного заведения остановил 33-летнюю гражданку, которая намеревалась войти внутрь. Женщина игнорировала требования персонала и демонстрировала явные признаки неадекватности, отказываясь покидать помещение.

Администрация гимназии прибегла к экстренной мере, активировав тревожную кнопку. Оперативно прибывшие бойцы Росгвардии задержали нарушительницу. Поскольку её психическое состояние вызвало серьёзные опасения, на место вызвали бригаду скорой помощи. Медики приняли решение о госпитализации пациентки в специализированный стационар.

Фото: Piter.TV