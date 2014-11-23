Женщины жестко раскритиковали девушек в хиджабе на казанском пляже

Полиция проводит проверку произошедшего.

На пляже реки Казанки в Татарстане две женщины обругали молодых мусульманок, которые помочить ноги в реке. Видео с инцидентом быстро разошлось по группам социальных сетей.

На представленных кадрах можно увидеть, как две девушки в хиджабе зашли в воду, перед эти оголив щиколотки. Это и задело свидетельниц, которые расположились неподалеку.

Ты читай Коран немножко. Не позорь наше мусульманство. Иди отсюда, я тебе сказала. Слово по мусульманству не знаешь. комментарий из видео

Сами девушки, в сторону которых было высказано недовольство, отметили, что у отдыхающих на берегу женщин в руках были стаканы с алкогольным напитком.

В пресс-службе МВД Татарстана изданию "Комсомольская правда" сообщили, что по факту случившегося сотрудники правоохранительных органов ведут проверку на предмет распития спиртного в общественном месте и оскорбления чувств верующих.

Ранее суд оштрафовал жителя Чебоксар, который пожарил сосиски на Вечном огне.

Видео: ВК/Что случилось? | Казань | Татарстан