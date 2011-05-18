Женщины покусали двух петербуржцев

Пострадавшим пришлось обратиться к медикам и полицейским.

Сразу двое петербуржцев пострадали от укусов женщин в разных районах города. Пострадавшим пришлось обратиться к медикам и полицейским. Об этом стало известно Piter.TV.

Так, 10 октября к правоохранителям поступило заявление о 58-летней жительницы Северной столицы, которая заказала такси из Комарово 3 октября: за рулём оказалась автоледи, с которой у пассажирки разгорелся конфликт. В результате таксистка укусила женщину за левую руку.

Кроме того, в ночь на 11 октября в больницу обратился 46-летний петербуржец, проживающий на Фермском шоссе, с синяком на левом плече и ссадиной на предплечье. По словам пострадавшего, его поцарапала и укусила супруга.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге росгвардейцы помогли девушке, у которой случился приступ.

Фото: Piter.TV