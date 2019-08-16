В Петербурге росгвардейцы помогли девушке, у которой случился приступ

Уложив под ее голову чехол с ветро-влагозащитным костюмом и придерживая голову, росгвардейцы дождались прибытия скорой помощи.

ВПетербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии помогли девушке, у которой начался приступ. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Во время несения службы недалеко от Финляндского вокзала росгвардейцы заметили лежащую на поребрике девушку, возле которой столпились очевидцы. Военнослужащие Росгвардии уточнили у находящихся рядом людей, что произошло, была ли вызвана скорая помощь и оказана первая помощь. Оказалось, что у девушки случился приступ, скорую помощь вызвали очевидцы.

Уложив под ее голову чехол с ветро-влагозащитным костюмом и придерживая голову, росгвардейцы дождались прибытия скорой помощи и сопроводили пострадавшую до машины.

Ранее сотрудники Росгвардии поймали петербуржца, напавшего с ножом на таксиста.

Видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии