Лжесотрудницы социальной службы похитили 1 млн рублей из серванта у пенсионерки

Пенсионерка не запомнила лица мошенниц. Возбуждено уголовное дело.

В среду, 15 марта, в полицию обратилась 75-летняя жительница посёлка Металлострой с заявлением о том, что накануне её ограбили 2 неизвестные женщины. Об этом стало известно Piter.TV.

Мошенницы пришли в квартиру к пенсионерке во вторник, 14 марта. Они представились сотрудниками социальной службы и похитили 1 млн рублей из серванта. Женщина не запомнила примет преступниц в силу преклонного возраста.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV