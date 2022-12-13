Лжесотрудницы социальной службы похитили 1 млн рублей из серванта у пенсионерки

В среду, 15 марта, в полицию обратилась 75-летняя жительница посёлка Металлострой с заявлением о том, что накануне её ограбили 2 неизвестные женщины. Об этом стало известно Piter.TV.
Мошенницы пришли в квартиру к пенсионерке во вторник, 14 марта. Они представились сотрудниками социальной службы и похитили 1 млн рублей из серванта. Женщина не запомнила примет преступниц в силу преклонного возраста.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Piter.TV
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