Четверо мужчин избили и ограбили иностранцев в квартире на Ткачей

Преступники забрали с собой iPhone 10, деньги и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила 303 тыс. рублей.

В воскресенье, 12 марта, от 31-летней гражданки Узбекистана поступило сообщение о том, что в ночь с 10 на 11 марта четверо неизвестных мужчин пришли в съёмную квартиру по улице Ткачей, открыто похитили денежные средства и ювелирные изделия. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, грабители избили руками и ногами, а также угрожали применением молотка 27-летнему сожителю заявительницы. Преступники забрали с собой iPhone 10, 2 мобильных телефона Redmi 9 А, цепочку, браслет, серьги и кольцо из металла из металла жёлтого цвета, а также деньги в размере 107 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 303 тыс. рублей.

Судя по приметам, все четверо грабителей являются мужчинами азиатской внешности, лица они скрывали под медицинскими масками.

Утром воскресенья, 2 марта, заявительница увидела на улице Ткачей иномарку Hyundai Solaris: за рулём находился один из неизвестных мужчин, приходивших к ней в квартиру. Вечером того же дня на Окуловской улице в посёлке Шушары нарядом ОГИБДД ОМВД РФ по Пушкинскому району вышеуказанная машина была остановлена. За рулём находился 31-летний гражданин Таджикистана. Он доставлен в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что двое мужчин в масках отняли у инженера деньги на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV