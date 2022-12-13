Двое мужчин в масках отняли у инженера деньги на Невском проспекте

Ущерб составил 279 тыс. рублей. Подозреваемыми оказались уроженцы Чечни.

В ночь на субботу, 4 февраля, в Петербурге произошло ограбление. На Невском проспекте двое мужчин отняли у инженера 279 тыс. рублей.

По информации Piter.tv, 39-летний горожанин обратился в полицию. Он рассказал стражам порядка, что обидчики были в масках и с пистолетами. Они ослепили его жидкостью из перцового баллончика. Добавим, что нападение произошло в парадной дома № 142 на Невском.

Полицейские завели уголовное дело. На Кубинской улице правоохранители поймали двух злоумышленников. Ими оказались уроженцы Чечни. Молодые люди ездили по городу на автомобиле Mercedes-Benz.

Ранее на Piter.tv: полиция Петербурга возбудила уголовное дело после видео c буллингом мальчика с протезами.

Фото: Piter.tv