В НИИ Джанелидзе по полису ОМС женщине с сильными ожогами восстановили лицо

В Санкт-Петербурге восстановили сильно обожженное лицо женщины. Врачи НИИ сокрой помощи имени Дженелидзе провели серию уникальных эндоскопических операций. Примечательно, что подобная операция была проведена впервые в нашей стране и по полису ОМС.

Пока что пациентка Екатерина не хочет показывать свое лицо – ждет, когда кончатся все операции. Пока что врачи медленно, но верно возвращают женщине уверенность к себе. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Меня здесь поддерживают все и всегда заботятся обо мне. Это действительно так. Я здесь уже второй год и очень благодарна персоналу. Я очень рада, что у нас такие врачи

Пациент ожогового отделения №2 Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Екатерина.

Первую операцию врачи смогли провести только через месяц после травмы, когда кожа успела зажить. Поэтому сейчас врачи устраняют последствия неправильного заживления. В то же время впервые в нашей стране для реабилитации ожоговых больных была применена эндоскопическая технология. Эндоскоп проделывает небольшое отверстие и работает под кожей.

Два года назад Екатерина получила ожоги лица, шеи и части груди у себя дома. Ее доставили на машине скорой помощи в НИИ, но времени на оказание помощи уже не было. По результатам анализа на коронавирус ее пришлось перевести в Покровскую больницу. В результате было потеряно время.

Ранее сообщалось, что два петербургских мальчика отравились спелым арбузом из торгового павильона.

Фото: Piter.TV