Два петербургских мальчика отравились спелым арбузом из торгового павильона

В Петербурге два мальчика отравились арбузами. Ягода была купленная мамой в одном из петербургских торговых павильонов.

Во вторник, 11 июля, появилась информация о том, что два ребенка съели арбуз и уехали в больницу с отравлением. Об этом пишет телеканал 78.ru

Мальчики являются братьями друг другу. Одному семь лет, а второму девять. Мать ребят рассказала, что такой арбуз они купили, когда были в торговом павильоне в Петербурге. На вид арбуз был абсолютно обычным и неопасным, спелым.

Однако после того, как оба мальчика съели ягоду, им поплохело, и их увезли на машине скорой помощи. Оба мальчика находятся в больнице.

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Фото: unsplash.com