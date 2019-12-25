Женщине дали реальный срок за сообщение о готовящемся взрыве в доме на набережной Обводного канала

Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

Из хулиганских побуждений женщина сообщила о готовящемся взрыве в жилом доме на Обводного канале. Суд признал Наталью Шустрова виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы.

Было установлено, что вечером 25 декабря Шустрова позвонила по номеру "112" и сообщила оператору службы экстренных вызовов о том, что в жилом доме №22 или №122 готовится взрыв. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения на территории ОНТ "Пулково-2". При обследовании дома опасных устройств и веществ не обнаружили. Таким образом, женщина совершила заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржца приговорили к восьми годам в колонии за 80 смертельных ножевых ударов.

Фото: Piter.TV