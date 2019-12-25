Петербуржца приговорили к восьми годам в колонии за 80 смертельных ножевых ударов

Мужчина намеренно порезал оппонента, с которым поссорился в подвале на проспекте Энтузиастов.

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к 8 годам и 2 месяцам колонии строгого режима горожанина Евгения Чернокалова. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, мужчину признали виновным в убийстве.

Установлено, что в минувшем феврале Чернокалов поссорился с неким мужчиной на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Инцидент произошел в подвальном помещении дома №18 корпус 1 по проспекту Энтузиастов. Злоумышленник без раздумий схватился за колюще-режущие предметы и умышленно начал резать обидчика. Пострадавший получил не менее 80 ударов в голову, шею, грудь, живот, пах, плечо, кисть, поясницу, из-за чего скончался на месте.

Ранее судимый Чернокалов на заседании полностью признал вину.

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Фото: Piter.TV