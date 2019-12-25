Мужчина выстрелил приятелю в ребра в ходе конфликта на Генерала Симоняка

Пострадавшего госпитализировали.

В четверг, 12 ноября, в полицию Петербурга обратился 37-летний мужчина с сообщением о том, что знакомый угрожает ему урожаем. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД, инцидент произошел во дворе дома №7 по улице Генерала Симоняка.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого 26-летний горожанин дважды выстрелил в приятеля. Мужчину увезли на карете скорой помощи с пулевым ранением груди в области ребер, стрелка доставили в полицейский отдел для разбирательств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, как мужчина пошел в магазин за спиртным после убийства своего сводного брата в Новом Девяткино.

Фото: Piter.TV