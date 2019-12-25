Пассажирка автобуса выстрелила в пенсионерку в пылу конфликта

Пожилая женщина получила касательное ранение щеки.

В пятницу, 26 февраля, в полицию Невского района сообщили о конфликте в автобусе у станции метро "Улица Дыбенко". Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, повздорили две пассажирки.

Установлено, что при выходе из автобуса 30-летняя петербурженка выстрелила в 65-летнюю оппонентку из пневматического пистолета. Пенсионерка отделалась касательным ранением щеки и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, а стрелявшую оперативно задержали.

Выясняются обстоятельства конфликта, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Шлиссельбурге во время перестрелки в кафе убили посетителя.

Фото: Piter.TV