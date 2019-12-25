Женщина в декрете получила 260 тысяч рублей от работодателя через суд

Работодатель не платил матери зарплату с 2020-го года.

Женщине удалось получить заработную плату и ряд пособий только после обращений в прокуратуру и суд. Она ушла в декрет, но не получала от работодателя никаких средств. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

Ведомство установило, что с 2020 года ООО "Дорожник 18" не выплачивал гражданке заработную плату, пособия по беременности, родам и уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет.

Прокуратура попросил суд взыскать сумму, а также компенсировать моральный вред и неустойку. Женщина должны получить 260 тыс. рублей.

Ранее судебные приставы помогли незаконно уволенному петербуржцу получить зарплату.

Фото: Pexels