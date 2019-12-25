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Женщина в декрете получила 260 тысяч рублей от работодателя через суд
Сегодня, 12:10
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Женщина в декрете получила 260 тысяч рублей от работодателя через суд

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Работодатель не платил матери зарплату с 2020-го года.

Женщине удалось получить заработную плату и ряд пособий только после обращений в прокуратуру и суд. Она ушла в декрет, но не получала от работодателя никаких средств. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

Ведомство установило, что с 2020 года ООО "Дорожник 18" не выплачивал гражданке заработную плату, пособия по беременности, родам и уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет. 

Прокуратура попросил суд взыскать сумму, а также компенсировать моральный вред и неустойку. Женщина должны получить 260 тыс. рублей. 

Ранее судебные приставы помогли незаконно уволенному петербуржцу получить зарплату. 

Фото: Pexels 

Теги: зарплата, работодатель
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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