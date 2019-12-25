Приставы помогли незаконно уволенному петербуржцу получить зарплату

Компания была на самоизоляции. К работе студия вернулась 12 мая, при этом петербуржец об этом узнал от своих коллег о через неделю. После этого он был уволен из-за прогулов на работе.

Судебные приставы помогли петербуржцу, которого работодатель не уведомил об окончании периода самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП.

Приставам поступил исполнительный лист на сумму 194 тысяч рублей в пользу петербуржца. Мужчина обратился в Ленинский районный суд с иском к студии креативной печати. Там он работал мастером макетного цеха с 2015 года. В марте 2020 года предприятие закрылось на период самоизоляции. Работникам предложили быть дома, а на работу выходить по звонку.

К работе студия вернулась 12 мая, при этом петербуржец об этом узнал от своих коллег о через неделю. После этого он был уволен из-за прогулов на работе. Мужчина обратился в суд, который признал увольнение незаконным и присудил взыскать с работодателя невыплаченную зарплату, компенсации за вынужденный прогул и моральный вред.

Судебный пристав сообщил компании-должнику о необходимости выплатить деньги. Через определенный срок сумма была списана со счета компании и переведена бывшему работнику.

Ранее приставы помогли петербурженке в декрете отсудить у компании 650 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv