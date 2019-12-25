Приставы помогли петербурженке в декрете отсудить у компании 650 тысяч рублей

Петербурженка ушла в отпуск по беременности и родам, но причитающихся выплат со стороны работодателя не получила.

Почти 650 тысяч рублей взыскали судебные приставы в пользу женщины, которая ушла в декретный отпуск. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

Петербурженка ушла в отпуск по беременности и родам, но причитающихся выплат со стороны работодателя не получила. Женщина обратилась в суд, который ее поддержал.

Судебный пристав направил в организацию постановление о возбуждении исполнительного. Компания не собиралась предпринимать мер по погашению задолженности, поэтому с нее взыскали 22 тысячи рублей.

После этого пристав вынес запрет регистрационных действий в отношении двух автомобилей данной компании. После этих мер организация перечислила необходимую сумму.

В начале июня петербуржцу пришлось оплатить 138 штрафов, чтобы полететь в отпуск.

Фото: Piter.tv