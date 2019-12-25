  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцу пришлось оплатить 138 штрафов, чтобы полететь в отпуск
Сегодня, 17:21
114
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцу пришлось оплатить 138 штрафов, чтобы полететь в отпуск

0 0

Мужчина регулярно превышал скорость, но штрафы не оплачивал.

Чтобы отдохнуть за границей, петербуржцу пришлось оплатить 138 штрафов, которые накопились у него за превышение скорости, передают судебные приставы Петербурга. 

Приставы заинтересовались ситуацией и арестовали банковские счета 34-летнего лихача. Тот, в свою очередь, сообщил, что денег на картах у него нет и не будет. Однако недавно мужчина решил улететь в отпуск и решил узнать, мешает ли ему задолженность покинуть страну. Оказалось, да, мешает. Когда приставы сообщили, что на его имя готовится заявление в суд, все 138 штрафов были единовременно погашены. 

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка отдала 500 тысяч за спасение лжесына от тюрьмы.

Фото: Piter.tv

Теги: оплата штрафа, штраф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии