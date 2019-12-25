Петербуржцу пришлось оплатить 138 штрафов, чтобы полететь в отпуск

Мужчина регулярно превышал скорость, но штрафы не оплачивал.

Чтобы отдохнуть за границей, петербуржцу пришлось оплатить 138 штрафов, которые накопились у него за превышение скорости, передают судебные приставы Петербурга.

Приставы заинтересовались ситуацией и арестовали банковские счета 34-летнего лихача. Тот, в свою очередь, сообщил, что денег на картах у него нет и не будет. Однако недавно мужчина решил улететь в отпуск и решил узнать, мешает ли ему задолженность покинуть страну. Оказалось, да, мешает. Когда приставы сообщили, что на его имя готовится заявление в суд, все 138 штрафов были единовременно погашены.

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Фото: Piter.tv