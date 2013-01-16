Пожилая петербурженка отдала 500 тысяч за спасение лжесына от тюрьмы

Сын женщины якобы сбил человека и для решения вопроса ему нужны эти деньги.

В Петербурге очередная пенсионерка стала жертвой мошенника. На этот раз на крючок преступников попалась 81-летняя женщина, которая, отдавая крупную сумму денег, думала, что спасает сына. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пенсионерка обратилась в полицию 10 июня. Она рассказала, что около 13 часов к ней на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сыном Михаилом, сообщил, что попал в ДТП и сбил человека. Для решения вопроса он попросил "мать" передать ему 500 тысяч рублей через курьера.

Через 10 минут в квартиру потерпевшей пришел неизвестный мужчина и забрал деньги. Приметы преступника: мужчина славянской внешности, на вид около 30 лет, рост 180-185 см, нос острый. Был одет в черный спортивный костюм с капюшоном. Ориентировку направили в территориальные отделы полиции.

Правоохранители изъяли записи с камеры видеонаблюдения, установленной на доме потерпевшей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее доцент петербургского университета перевела мошенникам более 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV