Доцент петербургского университета перевела мошенникам более 1 млн рублей

Незнакомцы убедили пожилую женщину, что с ее счетов хотят снять деньги.

Банковские мошенники обманули очередную пенсионерку в Петербурге. На этот раз жертвой преступников стала 76-летняя женщина, доцент одного из петербургских вузов. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию 7 июня. Она заявила, что ей позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками службы безопасности банка, сообщили, что с ее счетов хотят снять деньги. Злоумышленники убедили пенсионерку перевести деньги на безопасные счета. Доверчивая женщина так и сделала.

Добычей злоумышленников стали 1 млн 18 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что петербургская пенсионерка два года спонсировала мошенников.

Фото: Piter.TV