Женщина умерла в квартире на Дрезденской после избиения

Незадолго до смерти петербурженка рассказала сотруднику благотворительной организации, что её избил сожитель.

Утром понедельника, 20 марта, в экстренные службы поступило сообщение от представителя благотворительной организации о смерти женщины по имени Инна в квартире одного из домов по Дрезденской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место вызова оперативники установили, что покойной на вид 50-55 лет. У неё обнаружили гематомы на подбородке, правом и левом предплечьях и в области грудной клетки.

По словам вызвавшего полицию 41-летнего мужчины, он встретился с Инной около станции метро "Звездная": в тот момент на её теле уже имелись данные телесные повреждения, на что она пояснила, что её избил сожитель. Достоверность информации устанавливается.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что четверо мужчин избили и ограбили иностранцев в квартире на Ткачей.

Фото: Piter.TV