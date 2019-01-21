Петербурженку ждёт суд за поездку до дома на угнанном каршеринге

Увидев машину с включенными фарами, оставленную открытой, она решила доехать до дома.

В Красногвардейском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней петербурженки, которая обвиняется в угоне.

По версии следствия, 7 января 2025 года обвиняемая увидела напротив дома 21, литера А на Ленской улице каршеринг. Так как дверь оказалась не заперта, она села в салон, нажала кнопку зажигания и поехала.

Женщина вину признала, пояснила, что пешком возвращалась из гостей домой и сильно замерзла. Увидев машину с включенными фарами, оставленную открытой, она решила доехать до дома.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Также было возбуждено уголовное дело в отношении водителя, уходившего от полицейской погони на каршеринге на Испытателей.

