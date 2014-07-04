Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, уходившего от полицейской погони на Испытателей

Он снёс 3 автомобиля, ущерб для владельцев поврежденных авто составил почти полмиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, уходившего от полицейской погони и повредившего чужие припаркованные автомобили. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, полицейские с применением оружия задержали нетрезвого водителя каршеринга, устроившего опасную езду на проспекте Испытателей. За рулем находился 29-летний житель Смоленской области, не имеющий водительского удостоверения. Пытаясь скрыться полиции, водитель каршеринга заехал в паркинг на Байконурской улице, где снес шлагбаум и врезался в припаркованные автомобили MINI Cooper, Kia Ceed и Mercedes-Benz. Общий ущерб для владельцев поврежденных авто составил почти полмиллиона рублей.

В отношении гонщика полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК РФ (повреждение чужого имущества).

Видео: МВД по СПб и ЛО