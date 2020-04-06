На Испытателей ловили пьяного водителя каршеринга

В конечном итоге он въехал в паркинг и снёс там три автомобиля.

Полицейские с применением оружия задержали нетрезвого водителя каршеринга, устроившего опасную езду на проспекте Испытателей. Подробностями поделились в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время ночного патрулирования у дома 33 по проспекту Испытателей сотрудниками Госавтоинспекции была предпринята попытка остановить автомобиль каршеринга Chery Tiggo, водитель которого требований полицейских об остановке не выполнил. Он, увеличив скорость, попытался скрыться в сторону Серебристого бульвара.

На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке лихач не реагировал, а продолжал движение, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух и затем прицельные по колесам, однако лихач продолжил движение с поврежденным передним колесом. Пытаясь скрыться от правоохранителей, водитель каршеринга решил заехать в паркинг на Байконурской улице, где снес шлагбаум и врезался в три автомобиля: MINI Cooper, Kia Ceed и Mercedes-Benz. После наезда на автомобили каршеринг остановился.

За рулем Chery Tiggo находился 29-летний житель Смоленской области, не имеющий права управления автомобилем. У мужчины были зафиксированы явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердило в дальнейшем его медицинское освидетельствование.

Лихач привлечен к административной ответственности по статьям 12.8 КоАП РФ, 12.12 КоАП РФ, 12.15 КоАП РФ, 12.25 КоАП РФ и 19.3 КоАП РФ.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

Видео: МВД по СПб и ЛО