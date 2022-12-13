Женщина ударила ножом в висок посетителя кафе на юго-востоке Москвы

В ситуации разбирается полиция.

Камеры видеонаблюдения засняли момент конфликта в столичном кафе. Об этом журналистам рассказали региональные правоохранительные органы. Известно, что в драке по Самаркансдкому бульвару принимали участие несколько мужчин и женщина. Последняя нанесла удар пострадавшему при помощи холодного оружия. Подозреваемая схватила нож со стола и атаковала им оппонента. После этого пациента пришлось госпитализировать в больницу. Медики диагностировали у него обширную черепно-мозговую травму. В настоящее время посетитель кафе остается в реанимационном отделении. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

После драки у него была рана на виске и сильное кровотечение. пресс-служба МВД РФ в комментарии "РЕН ТВ"

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Фото и видео: Telegram / 112