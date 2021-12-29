Женщина ударила ножом своего собутыльника в Приозерском районе

Подозреваемую уже задержали.

Жительница поселка Суходолье Приозерского района ударила ножом своего собутыльника во время конфликта. В результате ранения мужчина скончался, об этом узнал Piter.TV.

Сообщение об убийстве поступило в полицию 17-го января. Заявитель рассказал, что у него в квартире мужчина с ножевым ранением. На момент приезда правоохранителей 40-летний гражданин скончался. Его ударили ножом в грудную клетку. До этого он распивал спиртные напитки вместе с местной 33-летней местной жительницей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемую задержали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный украл украшения в Сосновом Бору на 200 тыс. рублей.

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