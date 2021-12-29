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Неизвестный украл украшения в Сосновом Бору на 200 тыс. рублей
Сегодня, 9:16
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный украл украшения в Сосновом Бору на 200 тыс. рублей

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Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

Вечером накануне в полицию пришла 60-летняя жительница Соснового Бора и сообщила, что неизвестный проник в ее квартиру и украл ювелирные изделия. Об этом стало известно Piter.tv.

В тот же день с 12:30 до 14:30, как предполагает потерпевшая, неизвестный преступник путём подбора ключей к замку входной двери проник в её двухкомнатную квартиру на Липовском проезде, где и украл украшения на сумму 206 тыс. рублей.

Оперативники прибыли в квартиру, изъяли следы рук и замок. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

 

Полиция задержала двух мужчин, угнавших Toyota Camry в Парголово.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, сосновый бор, украл украшения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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