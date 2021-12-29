Полиция задержала двух мужчин, угнавших Toyota Camry в Парголово

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, угнавших иномарку Toyota Camry в Парголово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о том, что от дома №37 по Заречной улице в Парголово неизвестный угнал автомобиль Toyota Camry, который принадлежал 34-летнему мужчине. Было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
В четверг, 6 января, полицейские отследили иномарку, в которой на тот момент находились 41-летний водитель и 34-летний пассажир. В автомобиле были обнаружены государственные знаки одного из государств ближнего зарубежья. Мужчин доставили в отдел полиции. Они находятся в изоляторе.
Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина пытался угнать "Запорожец" после ссоры с женщиной.
Фото: pexels.com
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