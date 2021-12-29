Полиция задержала двух мужчин, угнавших Toyota Camry в Парголово

В автомобиле были обнаружены государственные знаки одного из государств ближнего зарубежья.

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, угнавших иномарку Toyota Camry в Парголово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о том, что от дома №37 по Заречной улице в Парголово неизвестный угнал автомобиль Toyota Camry, который принадлежал 34-летнему мужчине. Было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

В четверг, 6 января, полицейские отследили иномарку, в которой на тот момент находились 41-летний водитель и 34-летний пассажир. В автомобиле были обнаружены государственные знаки одного из государств ближнего зарубежья. Мужчин доставили в отдел полиции. Они находятся в изоляторе.

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Фото: pexels.com