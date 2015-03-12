Петербурженку, которая убила собственную бабушку, отправили в психиатрическую больницу

Девушку принудительно доставили в стационар в Казани.

Решением Выборгского районного суда убившая свою бабушку жительница Петербурга отправлена на лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов.

По версии следствия, убийство произошло в квартире на Сиреневом бульваре в октябре 2021 года. Женщина как минимум 8 раз ударила ножом в голову бабушке. Ещё 4 удара были нанесены тупым предметом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

К фигурантке дела применены принудительные меры медицинского характера – она помещена в стационар в Казани. Эта организация является единственной в РФ, где женщинам оказывают психиатрическую помощь специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине женщина подозревается в убийстве мужа.

Фото: Pxhere