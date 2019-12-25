Петербурженка-трансгендер отсудила у работодателя крупную компенсацию за незаконное увольнение

Работодатель снял женщину с должности, как только та сменила пол и строку о нем в документах.

Петербургский горсуд встал на сторону женщины-трансгендера в ее конфликте с бывшим работодателем. Как рассказали в ЛГБТ-группе "Выход", трехлетнее дело о дискриминации закончилось победой бывшей работницы типографии. Экс-работодатель заплатит женщине почти 2 млн рублей компенсации.

Еще в июле 2017 года Анастасию Васильеву уволили с должности печатницы, когда она сменила пол и соответствующую строку в документах. Работодатель сослался а список запрещенных для женщин профессий, в которых была и "печатница". Женщина подала в суд иск о признании увольнении незаконным, потребовала вернуть ее на работу и взыскать компенсацию. Районный суд отказал в иске, не увидев факт дискриминации, а "Выход" обжаловал решение в горсуде. В декабре 2018 года судебные акты отменили и направили дело на повторное рассмотрение.

Экспертиза показала, что Васильева может без проблем работать печатницей, а запреты перечня профессий связаны только с защитой материнства. Суд признал увольнение незаконным, восстановил женщину в должности и постановил выплатить ей компенсацию за время вынужденного прогула. Типография попыталась оспорить решение суда, но инстанция встала на сторону Васильевой.

Суд поддержал нашу позицию: каждая женщина имеет право на выбор профессии, а абсолютный запрет на такой выбор, установленный в России списком профессий, запрещенных для женщин — проявление дискриминации. Это соответствует разъяснениям Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в отношении России. правовой советник ЛГБТ-группы "Выход" Макс Оленичев

Ранее мы сообщали, что суд объявил об окончании следствия по делу "Сети"*.

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