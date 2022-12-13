Женщина толкнула мужчину с лестничной клетки в подъезде на Декабристов

Пострадавший ударился головой о ступеньку и получил серьёзные травмы.

В ночь на четверг, 9 марта, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Декабристов на лестнице между 2 и 3 этажами лежит мужчина в крови. Как стало известно Piter.TV, пострадавшего столкнула женщина, после чего он ударился головой о ступеньку.

Правоохранители обнаружили на месте 48-летнего петербуржца. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии с ОЧМТ, УГМ тяжелой степени со сдавлением головного мозга, линейным переломом правой височной кости.

По подозрению в совершении указанного преступления задержана 37-летняя жительница одного из домов по проспекту Римского-Корсакова. Она нанесла несколько ударов руками и ногами по телу пострадавшего, после чего толкнула его с лестницы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемую задержали.

Ранее мы сообщили о том, что после удара учительницы у петербургской семиклассницы диагностировали сотрясение мозга.

Фото: Piter.TV