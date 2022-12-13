После удара учительницы у петербургской семиклассницы диагностировали сотрясение мозга

Одноклассники заявили, что учительница не трогала девочку. По их словам, школьница весь урок хамила педагогу, а когда учитель подошёл к ней и попросил показать тетрадь, грубо ответила, но на этом всё закончилось.

В Петербурге учительница геометрии в школе № 586 избила семиклассницу. Школьница, по словам родителей, получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Об этом пишет 78.ru.

Как рассказала мама девочки, учительница не извинилась перед ребенком. При этом заявление она писать не собирается. Одноклассники заявили, что учительница не трогала девочку. По их словам, школьница весь урок хамила педагогу, а когда учитель подошёл к ней и попросил показать тетрадь, грубо ответила, но на этом всё закончилось.

В администрации Василеостровского района подтвердили, что в одной из гимназий на уроке действительно возник конфликт между ученицей и педагогом, однако в медкабинет обращений не было. В школе идёт разбирательство инцидента, по итогам которого будут приняты меры. Ситуация взята на контроль отделом образования и руководством администрации Василеостровского района. Также СК организовал проверку по поручению главы ведомства Бастрыкина.

Ранее три девушки устроили потасовку в кафе на Думской. Сотрудникам бистро пришлось выпроводить гостей на улицу.

Фото: Piter.tv

